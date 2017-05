Saiba o que acontece nos bastidores da Segurança Pública do Ceará

Na tentativa de reduzir o impacto das notícias sobre o domínio das facções criminosas no Sistema Carcerário do Ceará, o governador Camilo Santana (PT) decidiu atender a uma demanda dos agentes penitenciários. O Governo vai realizar, ainda neste ano, um concurso para o ingresso de mais mil profissionais do setor. A mensagem será encaminhada à Assembleia Legislativa, no mais tardar, em junho próximo e deve ser votada pelos deputados antes do recesso de julho.





Este era um dos pleitos da categoria que Camilo protelou em atender no ano passado, culminando na greve dos agentes e, consequentemente, na mega-rebelião que destruiu todos os presídios da Grande Fortaleza, possibilitou a fuga de mais de 100 detentos e na morte de outros 14 (segundo números oficiais da Secretaria da Justiça e Cidadania/Sejus). Diante da falta de agentes, os detentos agem somente por ordem dos chefões das facções. Mas, em tempos bicudos como o que atravessa o País, um concurso público para mil contratações é uma excelente notícia. Valeu, Camilinho.





CHIBATA NELES!!!

Correta, legítima, necessária e eficaz. Assim foi a medida tomada pelo presidente da República, Michel Temer, ao usar de uma prerrogativa constitucional e determinar a mobilização das Forças Armadas Brasileiras para conter a onda de baderna e destruição do patrimônio público em Brasília, na última quarta-feira. Mascarados atearam fogo em prédios dos ministérios, destruíram o que encontravam pela frente, peitaram a Polícia Militar do Distrito Federal e estragaram uma manifestação até então pacífica e que tinha por objetivo dizer um não às reformas da Previdência e Trabalhista, além de pedir a saída de Temer e eleições diretas já. Pra baderneiro, chibata no lombo e cadeia. O resto é besteira...





TROCA-TROCA NA PM

Mudanças na Polícia Militar. O coronel Francisco Souto (foto à esquerda) foi atingido pela “expulsória”, isto é, completou o tempo de serviço e foi mandado para a Reserva Remunerada, mesmo a contragosto. Um oficial dedicado, competente e sempre à frente da operacionalidade. Deixa, portanto, da chefia do Comando do Policiamento da Capital (CPC). Sua saída “ex-ofício” foi publicada no Boletim do Comando Geral (BCG). E no seu lugar assume o tenente-coronel Marcello de Lima Furtado (foto à direitta), que deverá ser promovido, em breve, a coronel. Furtado estava lotado, até ontem, na Assessoria de Desenvolvimento Institucional. Sai do gabinete climatizado e vai para as ruas enfrentar a bandidagem.





A PRIMA POBRE

A situação financeira da Polícia Civil é ruim. Falta dinheiro pra tudo. Nem coletes à prova de balas havia para entregar aos novos delegados e inspetores que ingressaram na carreira recentemente, quando foram empossados pelo governador Camilo Santana numa grandiosa e badalada solenidade do Centro de Eventos do Ceará. Para ajudar a “prima pobre”, a Polícia Militar cedeu os coletes que estavam faltando. Quem revelou isso??? O próprio secretário da Segurança Pública do Estado, delegado federal André Costa, nosso valente Batman. Segundo ele, isso faz parte da “integração das forças”. Então, tá...





VIROU PADRINHO???

Na solenidade de encerramento das festividades pelos 182 anos da PM, na última quarta-feira (24), o comandante-geral da PM, coronel-comandante Ronaldo Viana, não se fez de rogado. Aproveitou a ocasião em que estava no palanque das autoridades o secretário da Fazenda, Mauro Filho. Pediu a este, ajuda para as tantas demandas da Corporação e o nomeou “padrinho” da PM. Maurinho gostou do título. Agora, tem que abrir a mão e liberar recursos para a “Raça de Fortes, Povo de Bravos”. Já o Secretário André Costa conseguiu R$ 500 mil para a realização de cursos de Operações Especiais na PM. Há mais de 20 anos que não são realizados esses cursos, vitais para o enfrentamento ao crime.





MELHORAR A CUCA

Universidade de Fortaleza (Unifor) é a primeira instituição de ensino superior a fechar parceria com a SSPDS para a prestação de serviços de assistência psicológica, nutricional, fisioterápica e até jurídica para os servidores da Pasta. Depois da Unifor, virão convênios com outras instituições, como a Urca, UVA e a Faculdade Nassau. O acompanhamento psicológico é fundamental para quem passa o dia no combate à criminalidade. Atualmente, são centenas de policiais que estão amargando transtornos psicológicos. Sem acompanhamento médico, caem na depressão, drogas, alcoolismo ou praticam o suicídio. Correr atrás de vagabundo cansa o corpo... e a mente também.





MALACAS DE TODOS OS TAMANHOS

Acabou o transtorno para a Polícia nos flagrantes em que há suspeitos adultos e adolescentes detidos juntos. Agora, não existe mais aquela história de autuar, primeiro, os menores na DCA (Delegacia da Criança e do Adolescente) e, depois, os adultos nas delegacias plantonistas. Isso levava tempo e tirava as viaturas das ruas por horas a fio. Agora, lá na DCA há delegados e escrivães para autuar os adultos que praticar delitos junto com menores. Os flagrantes (distintos) são realizados no mesmo lugar. Economia de gasolina, tempo e paciência para as vítimas e policiais.





E TEM MAIS!!!





* Já está no ar a linha do WhatsApp que o secretário da Segurança Pública, André Costa, colocou à disposição da população, para quem quiser falar diretamente com ele, denunciar crimes, pedir segurança etc. O número é 9 8439.2904. Bom gravar.





* Causando polêmica as tais câmeras que a Prefeitura de Fortaleza instalou em vários cruzamentos de ruas e avenidas de Fortaleza para bisbilhotar o que acontece no interior dos veículos. O objetivo é flagrar pessoas sem o cinto de segurança, guiadores falando ao telefone etc. E a privacidade, onde fica?





* E continuam os arrombamentos e ataques em lojas e residências no Centro da cidade. Lojistas e moradores já não sabem mais para quem apelar. Naquele bairro há um verdadeiro batalhão de moradores de rua, drogados, assaltantes e foragidos da Justiça perambulando pra lá e pra cá...





* Taxas de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) na Capital estão estratosféricas e, neste mês de maio, já ultrapassaram os índices de abril (140 mortes). Já o Interior, tem apresentado uma pequena queda em algumas regiões. Mas no Cariri, o bicho está pegando. E tome homicídios a toda a hora. Valei-me meu “Padim” Padre Cícero Romão Batista!!!





