Secretaria da Saúde realiza seminário sobre os processos de trabalho para agentes de saúde e de combate a endemias

O secretário da Saúde, Gerardo Cristino, realizou, na manhã da última sexta-feira (19/05), na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mormons) um grande seminário sobre os processos de trabalho para os agentes comunitários de saúde. O encontro contou com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que realizou uma ginastica laboral logo no início do evento.





O secretário falou sobre a importância da gentileza no processo de trabalho de todas as equipes de saúde. “Devemos tratar as pessoas com gentileza, estamos desenvolvendo uma gestão onde temos um ‘mantra’ que deverá ser seguido por todos que é ‘Gentileza gera gentileza’, onde nem o povo pode ser grosseiro com a equipe de saúde, e nem a equipe pode tratar a população com grosseria. Devemos ser cordiais com as pessoas”, afirmou.









Encontro com ACE





Já na segunda-feira (22/05), Gerardo Cristino se reuniu com os agentes de combate a endemias no auditório central da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Campus Mucambinho.





“Todos nós temos que desenvolver nossas habilidades para se trabalhar em equipe. É preciso ter compreensão e bom senso na gestão de trabalho, assim teremos uma gestão eficaz e um trabalho eficiente”, ressaltou.





Dando continuidade ao seminário, Gerardo Cristino falou sobre a importância do ACE no combate ao vetor das arboviroses. “Sabemos que é muito importante esse encontro, pois vocês têm um papel fundamental no combate às doenças transmitidas pelo mosquito. Os ACE inspecionam, eliminam focos quando encontrados e buscam orientar a população”, concluiu.





Para a coordenadora da vigilância à saúde de Sobral, Francisca Leite Mendonça Escócio, esse encontro é muito enriquecedor. “Momento de muito aprendizado neste seminário sobre o processo de trabalho do ACE, Dr. Gerardo Cristino, com muita maestria buscou despertar em todos, a importância do trabalho em equipe, de forma colaborativa, com a perspectiva de mudança para a efetivação de um bom trabalho”, concluiu.