Fabiana Maria da Silva perdeu uma pasta com seus documentos e de seu filho recém-nascido, Arthur Miguel, no sábado (6), nas proximidades do hospital Dr. Estêvão. Quem achar, por favor entrar em contato através dos telefones: (88) 9 8103.5709 / (88) 9 8109.4612 ou (88) 9 9312.5321.

outros Veja mais sobre: noticias