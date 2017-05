A bandidagem "pinta e borda" na cidade de Sobral! Dois bandidos armados com armas de fogo assaltaram a sorveteria São Francisco, localizada no bairro do Junco. Os bandidos levaram todo o dinheiro do estabelecimento, trancaram o proprietário dentro da sorveteria e levaram as chaves.





A Polícia Militar foi acionada, mas os acusados não foram localizados. O roubo aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), por volta das 1:30h.