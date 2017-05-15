SOBRAL: CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA SEGUNDA-FEIRA (15)

Confira as vagas de emprego de hoje (15) disponibilizadas pelo SINE/IDT em Sobral.
ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
AUXILIAR DE COSTUREIRA 1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) 20
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (MASCULINO) 100
COBRADOR INTERNO (PCD) 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
COZINHEIRO NO SERVIÇO DOMÉSTICO 1
DEGUSTADOR DE CAFÉ (PCD) 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (HAB-B) 1
OPERADOR DE COMPUTADOR 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 2
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 1
SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO 1
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1
VENDEDOR INTERNO 1
VENDEDOR PORTA A PORTA 1
VENDEDOR PRACISTA 4
Fonte: Sine/IDT
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