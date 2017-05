SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO VILA UNIÃO

A violência é crescente na cidade de Sobral!

O homicídio aconteceu nas proximidades da Rua Ulisses Guimarães, bairro Vila União, por volta das 20h deste sábado (20). A vítima estava estava de motocicleta quando foi alvejada com vários tiros, vindo a óbito no local.





A vítima foi identificada por Ednardo Silva Mesquita, 24 anos, natural de Sobral, vulgo "Pepita", residia no bairro Alto do Cristo.





As Polícias Civil e Militar estão no local, realizando os procedimentos legais. A Perícia forense está no local, realizando os trabalhos periciais.





Mais informações em breve.