SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia o aumento no valor dos ingressos no jogo do Guarany de Sobral no próximo domingo.





Veja a denúncia na íntegra:

"Olá, queria deixar minha reclamação com a diretoria do Guarany, sobre os preços dos ingressos pra o jogo deste domingo no junco.



Por que nas arquibancada principal ouve um aumento de 50 % já nas gerais ouve um aumento de 100 %, onde os torcedores são na maioria de classe baixa, assalariados e aposentados. Fica a pergunta a diretoria."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter