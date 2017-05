Dois jovens vestidos com fardas do "Jovem Aprendiz" tentaram assaltar um cidadão que transitava de motocicleta na Rua Arlindo Vieira, no Junco. O cidadão ao avistar os assaltantes com armas (revólver) em punho, retornou e conseguiu se esquivar do assalto.





A tentativa de assalto foi registrada na noite de ontem, por volta das 21h. A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os bandidos não foram encontrados.





Fonte: Sobral 24 horas