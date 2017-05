SUICÍDIO NÃO - DIGA SIM A VIDA!

O Blog Sobral 24 horas cria "aplicativo" para auxiliar as pessoas que estão com problemas e que pensam em tirar a própria vida, pensando em solucionar os problemas e aflições que as atribulam.





Agregamos vídeos motivacionais, mensagens, passagens bíblicas, que ajudarão as pessoas a refletirem que a vida é o maior bem que temos depois de Deus. Deus sempre tem uma saída para seu problema.





* Invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50:15

* Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

* Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37