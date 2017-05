Suspeito de assalto é capturado e agredido pela população no Centro de Sobral

Um jovem suspeito de praticar um assalto foi capturado e agredido por populares no Centro de Sobral. O fato aconteceu no início da noite de ontem (16), por volta das 18h, nas proximidades da sede do Saae.





Segundo informações de populares, o suspeitou tomou um celular de uma mulher de assalto, tentou fugir, mas foi impedido por transeuntes. O jovem chegou a ser agredido. O irmão do acusado passava no local no momento da ocorrência e evitou que seu irmão fosse linchado. A Polícia foi acionada o indivíduo suspeito foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas