Taxista de Fortaleza é assaltado pela 6ª vez. Nessa última, sofreu uma facada

Pedro Vanilson conta que sempre reage aos assaltos. Nesta segunda-feira (15), mesmo após luta corporal, um casal levou o carro dele.





Com 32 anos de taxista e 52 anos de idade, Pedro Vanilson já passou por muitas experiências na profissão. Porém, algumas deixam marcas de como é complicado trabalhar na “praça”. Na última segunda-feira (15), o taxista sofreu um assalto na Rua Ubajara, no Centro de Fortaleza. Infelizmente esse não foi o primeiro assalto que Pedro sofre.





Esta foi a sexta vez que ele já passou pelo medo de perder a vida exercendo o seu trabalho. Desta vez, foi um casal que surpreendeu o taxista.





“Peguei eles no Benfica, e disseram que iam para a Rua Costa Barros, mas no meio da viagem pediram para eu mudar o percurso”, disse.





Então, eles anunciaram o assalto na Rua Ubajara. “O cara me deu uma gravata e mostrou a faca. Eu tentei segurar a faca mesmo de costas, mas não conseguia por estar de cinto, e ele me lesionou na cabeça e nas costas. Então, saímos do veículo, e ele levou o carro”, explicou.





Essa não é a primeira que Pedro reage. Mesmo correndo um grande risco, ele sempre tenta impedir que o assaltantes levem seus pertences. Mas mesmo com todo o risco, ele não desanima da profissão.





“Infelizmente a vida tem dessas, né? É isso mesmo. Nós temos que trabalhar. Eu já levei um tiro em um desses assaltos, mas tenho que continuar”, afirma.