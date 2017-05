TRÁFICO DE DROGAS: OPERAÇÃO CONJUNTA ENTRE POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR PRENDE 12 PESSOAS EM CAMOCIM E AQUIRAZ

Imagens da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostram detalhes da Operação Desintoxicação, realizada na manhã desta quinta-feira (11) em Aquiraz e Camocim, no litoral do Ceará. A ação policial resultou na prisão de 12 suspeitos de tráfico de drogas.

De acordo com o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, delegado André Costa, um dos suspeitos responde a cinco homicídios e ele havia quebrado a tornozeleira eletrônica de monitoramento.





As imagens divulgadas pela secretaria mostram o momento em que policiais cumprem mandados judiciais nas casas dos suspeitos, que são rendidos e levados presos. Parte das imagens é feita do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que capta imagens do interior da residência onde são cumpridos os mandados.





Conforme André Costa, a operação foi deflagrada após denúncias de pessoas que moram nessas cidades que convivem frequentemente com tráfico de drogas.





"É importante que a população registre boletim de ocorrência para que nos auxilie a definir onde vamos fazer o policiamento e cumprir os mandados. É muito importante essa participação, não só com o B.O (boletim de ocorrência), mas também através do disque denúncia, pelo número 181", disse.





A operação integrada contou com a participação de agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Ceará (Pefoce), além de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). De acordo com a SSPDS, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, sendo a maioria pelo crime de tráfico de drogas.





Via Camocim Polícia 24h / Fonte: G1 CE