ACIDENTE DE TRÂNSITO | TRAGÉDIA EM SOBRAL: MORRE CARECA, IRMÃO DO VEREADOR ZÉ VITAL

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo, dia 14, na BR 222, próximo ao Posto 44, um cidadão bastante conhecido na cidade de Sobral, o empresário "Careca da padaria Ki-Pão", ele perdeu o controle do veículo e capotou. Careca morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local. Uma equipe da Perícia forense foi acionada para o local.





O sinistro aconteceu na tarde deste domingo (14), por volta das 17:30h.