TRÊS HOMENS SÃO PRESOS SUSPEITOS DE FABRICAR E COMERCIALIZAR ILEGALMENTE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES

O grupo atuava diretamente no município de Sobral e em cidades da região Norte do Estado - Foto: Reprodução / TV Verdes Mares.





Três homens foram presos em flagrante por comercializar ilegalmente substâncias anabolizantes. As prisões foram realizadas no último final de semana (20 e 21), após quatro meses de investigações por parte da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD).





De acordo com informações concedidas pela titular da DCTD, Patrícia Bezerra, o grupo atuava diretamente no município de Sobral e em cidades da região Norte do Estado. No total, foram apreendidas cerca de 92 caixas de Durateston e outras substâncias, como Stanozolol e Propionato de testosterona, além de vitaminas, aminoácidos, bicarbonato de sódio e produtos veterinários.





O modelo de produção do grupo consistia em “misturar os produtos de maneira aleatória e vender como anabolizantes”, conforme informado pela delegada Patrícia Bezerra. A prática, além de ilegal, é considerada danosa à saúde humana. A delegada acrescentou que o material do grupo era proveniente do Paraguai.





O líder do grupo foi identificado como Vicente Aragão Silva Neto — conhecido como “Neto Aragão” — de 23 anos, foi preso. Além de Neto, também foram presos Luan Irwing Aragão Costa, 25, e Wyscley Porfírio de Menezes, 27.





As investigações apontam o envolvimento de uma quarta pessoa — que ainda não foi detida — supostamente responsável por emitir receitas médicas falsificadas. O trio responderá por crime contra a saúde pública e associação criminosa.





Fonte: Diário do Nordeste