URGENTE: Assaltantes fazem taxista refém e o usam para fazer assaltos em Sobral

Dois assaltantes fizeram um taxista refém na noite deste sábado (20), em Sobral. Os dois homens entraram armados com facas no veículo, na rua Menino Deus, nas proximidades da Praça São João, no centro de Sobral. De acordo com informações da polícia, a vítima foi obrigada a circular por vários bairros da cidade. Os assaltantes chegaram a cometer vários assaltos. Um dos roubos foi registrado na Vila Cisne, bairro Pedrinhas, onde os ladrões chegaram e abordaram as vítimas que estavam sentadas na calçada e levaram 4 celulares.





Os bandidos abandonaram o táxi e o taxista no Parque Santo Antônio, precisamente atrás da Lassa, por volta das 23h.





A PM foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas