URGENTE: PF prende em Fortaleza traficante “braço-direito” de Fernandinho Beira-Mar

A PF desencadeou uma operação em cinco estados e no Distrito Federal. O comparsa do traficante detido nesta Capital estaria comandando os negócios da organização criminosa no Nordeste.



Um bandido tido como “braço-direito” do traficante Luiz Fernando da Costa, o “Fernandinho Beira-Mar”, foi preso, no começo da manhã desta quarta-feira (24), em Fortaleza, por agentes da Polícia Federal. A PF não deu, ainda, detalhes da captura do criminoso e sua identidade. Ele estaria morando em um apartamento de luxo na Capital cearense e daqui cumpria as ordens do chefe da organização criminosa, que está preso há cerca de 11 anos, mas continua liderando sua organização criminosa.





A prisão em Fortaleza faz parte da “Operação Fênix”, desencadeada pela PF em cinco estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Os policiais tentam cumprir 35 mandados de prisão (sendo 22 preventivas e 13 temporárias), expedidos pela Justiça Federal. Além do Ceará e do DF, também são alvos da ação os estados do Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraíba.





Logo cedo, várias viaturas da PF foram vistas trafegando em alta velocidade pela Via Expressa, em Fortaleza, em direção à Beira-Mar, onde os agentes fizeram buscas em endereços de pessoas investigadas como envolvidas no esquema criminoso liderado por “Fernandinho Beira-Mar”, que, atualmente, está custodiado na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia.





Após um ano e meio de investigações, a PF constatou que, mesmo preso, o traficante vem comandando um esquema que envolve negócios como controle de máquinas caça-níqueis, venda de botijões de gás de cozinha, cestas básicas, mototáxis, venda de cigarros e até abastecimento de água.





Condenações





No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu Alessandra da Costa, irmão de “Fernandinho”. Ela foi detida em um apartamento de luxo no bairro 25 de Agosto, na cidade de Duque de Caxias. A PF também confirmou a prisão de um filho do traficante, na Paraíba; e de seu “braço-direito”, no Ceará, mas não revelou nomes.





“Fernandinho Beira-Mar” acumula atualmente diversas condenações que já chegam a cerca de 320 anos de prisão,por prática de crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, além de assassinatos.