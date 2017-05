Vem aí megaoperação contra o crime organizado no Ceará

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus), a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal convocam para entrevista coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, às 17 horas.





A coletiva ocorrerá na sede da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ). O objetivo, segundo o MPCe, é tratar dos “esforços dos órgãos na redução da criminalidade no estado do Ceará”.





O procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, o secretário da Segurança Pública, André Costa, a secretária de Justiça, Socorro França, o superintendente da Polícia Federal, Delano Cerqueira Bunn, e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Ceará, Stênio Pires, estarão na coletiva. Após esse compromisso, será realizada a reunião mensal restrita aos representantes dos órgãos de inteligência e segurança pública.





Fonte: Blog Eliomar de Lima - O Povo