Vereador Júnior Balreira solicita limpeza da lagoa da Cosmac

O Vereador Júnior Balreira(PMDB) segue trabalhando muito pelos bairros e localidades em que representa. Confira os Projetos de Indicação apresentados pelo nobre Vereador, na 23ª Sessão Ordinária, realizado nesta terça feira(2).

* 797/17 – Ementa: Indica com urgência, estudo no intuito de ver a viabilidade técnica de implantação de redutores de velocidade na rua Jerônimo Prado, ao lado da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Dom José, Alto Novo. Autoria: Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” (PMDB). Destino: Prefeito Municipal de Sobral, Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano do Município e Secretaria de Segurança e Cidadania do Município.





* 798/17 – Ementa: Indica com urgência, asfaltar a rua Julys Balreira “antiga rua Belém”, bairro Dr. Gerardo Cristino de Menezes. Autoria: Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” (PMDB). Destino: Prefeito Municipal de Sobral e Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos do Município.





* 799/17 – Ementa: Indica com urgência, limpeza da lagoa da COSMAC, na vila São José, COHAB II, no bairro Sinhá Sabóia. Autoria: Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” (PMDB). Destino: Prefeito Municipal de Sobral, Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos do Município e Secretaria de Urbanismo do Município.





* 801/17 – Ementa: Indica com urgência, estudo no intuito de ver a viabilidade técnica de implantação de redutores de velocidade na rua Mariinha Paiva com a rua Pará, em frente à residência do Sr. Cleiton (conhecido como Negão da Sinuca), nº 344, bairro Sinhá Sabóia. Autoria: Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” (PMDB). Destino: Prefeito Municipal de Sobral, Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano do Município e Secretaria de Segurança e Cidadania do Município.





* 816/17 – Ementa: Indica com urgência, manilhamento para uma grota existente na estrada que dá acesso ao Setor VI, distrito de Jaibaras. Autoria: Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior, “Júnior Balreira” (PMDB). Destino: Prefeito Municipal de Sobral e Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos do Município.





900/17 – Ementa: Indica com urgência a implantação de academia popular (equipamentos de ginástica) no terreno público localizado na esquina das ruas Yolanda P. C. Barreto com Dr. Guarany, vizinho ao CED (centro de educação à distância). Autoria: Vereador José Oswaldo S. Balreira Júnior “Júnior Balreira” (PMDB). Destino: Prefeito Municipal de Sobral e Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer.





Na Sessão desta terça feira(2) o Vereador Júnior Balreira fez uso da Tribuna da Câmara Municipal, vamos trazer depois na integra todo o pronunciamento feito pelo nobre Vereador.





