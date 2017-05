Viçosa do Ceará pretende gastar mais de 7 milhões até o fim deste ano de forma irregular, afirma vereador

A denúncia foi feita pelo vereador de oposição Daniel lima em uma página social, de acordo com o parlamentar a nova gestão pretende usar mais de 7 milhões de reais em contratações através de uma empresa terceirizada para prestação de serviços na área da saúde.





LEIA A NOTA DIVULGADA PELO PARLAMENTAR.





Uma das promessas que encheu o viçosense de esperança e que consta em seu Plano de Governo foi o de realizar concurso público para todas as áreas do serviço público municipal. Logo no início de sua gestão, José Firmino expediu edital para a realização de uma Seleção Pública Simplificada (uma das coisas mais combatidas por ele durante a campanha e um dos símbolos do governo que ele dizia ser diferente).





Não durou muito tempo. Após representação de candidatos lesados e vereadores de oposição, o Ministério Público identificou irregularidades no processo seletivo e recomendou a anulação da seletiva que visava contratar profissionais para os programas federais Núcleo de Atenção a Saúde da Família – NASF e Serviço do Atenção Domiciliar – SAD. O MP recomendou ainda que uma nova seleção fosse realizada em 10 dias, mas o município não realizou. Uma seleção com critérios cristalinos de avaliação não interessa ao prefeito. O que interessa a ele são as avaliações obscuras e sem critério nenhum.





A vontade do José Firmino em apadrinhar pessoas ou demitir quem quiser na hora que quiser vai gerar uma despesa de R$ 7.322.443,20 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) para os cofres da Prefeitura de Viçosa do Ceará somente até o final desse ano. Esse valor é tão discrepante que essa mesma empresa, realizando os mesmos serviços, recebeu pouco mais que R$ 3.100.000,00 durante todo o ano de 2016 da Prefeitura de Viçosa do Ceará. Um gestor que age dessa forma mostra zelo pela coisa pública? De jeito nenhum. Quem age assim padece de noções de gestão pública ou é um grande irresponsável!





Nota: Nossa produção tentou ouvir a prefeitura municipal mas não fomos atendidos.





Fonte: Gazeta Imperial