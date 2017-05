O assalto aconteceu no final da noite de ontem (4) no distrito de Aprazível. Dois indivíduos em uma motocicleta chegaram no posto de combustível, anunciaram o assalto e levaram todo o dinheiro do estabelecimento. Os bandidos fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado.

Fonte: Blog Sinhá Sabóia