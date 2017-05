VÍDEO: Capitão Wagner denúncia contradição de Cid ao se lançar ao Senado como homem honesto

Ex-governador anunciou candidatura ao ser acusado de extorquir R$ 20 milhões da JBS.

O deputado estadual Capitão Wagner (PR) criticou, nesta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa, a pré-candidatura do ex-governador Cid Gomes (PDT) ao Senado sob pretexto de “apresentar ao povo cearense um nome honesto”. Cid foi acusado, na delação do empresário Wesley Batista, dono da JBS, de extorquir da empresa R$ 20 milhões em 2014 para liberar créditos da empresa junto ao Governo do Estado.





“No momento em que ele [Cid] é apontado como achacador, como alguém que foi lá extorquir uma empresa que tinha direito a receber recursos e cobrou da empresa 20%, R$ 20 milhões, para repassar um dinheiro devido, um dinheiro legal a essa empresa, ele vir me dizer que a candidatura é para apresentar ao povo cearense um nome honesto, um nome que venha a enobrecer a política indo ao Congresso Nacional. Há uma contradição muito grande”.





O parlamentar afirmou ainda que o achaque não teria acontecido apenas com a JBS, “há indícios que isso não aconteceu só com a JBS, não. A mídia nacional anunciou a carona que o então governador Cid Gomes pegou no jatinho do dono da Grendene e foi passar férias numa ilha lá na Europa, que é desse dono da Grendene, que, por coincidência, também recebeu R$ 90 milhões na mesma condição que a JBS”.





“Quando todo mundo imaginava que o Cid não conseguiria mais nos surpreender, a delação [de Wesley Batista, dono da JBS] vem e mostra uma nova modalidade de corrupção, de arrecadação de caixa 2 no País: a concessão de créditos devidos a empresas que se instalam no Estado, que praticam exportação de produtos, com o achaque e o condicionamento de receber o recurso a partir de 20% ser devolvido para os aliados do Governo”.





Fonte: Cearanews7