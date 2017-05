VÍDEO: CONFIRA TODOS OS DETALHES DO 1º CAMPEONATO DE GENTE FEIA, REALIZADO EM SOBRAL

Evilásio dos Santos, de Martinópole, conhecido como ET, foi o grande vencedor, e faturou R$ 1.000 de prêmio.





As ruas do Centro de Sobral, a 233 quilômetros da Capital, foram tomadas nesse sábado (20) por dezenas de pessoas ansiosas para saber quem seria o campeão do 1º Campeonato de Gente Feia.





Elas testemunharam a glória de Evilásio dos Santos, o grande vencedor do concurso. ET, como é conhecido, levou para Martinópole, sua terra natal, o grande prêmio de R$ 1.000.





“Estou me sentindo mais feliz. E muito feio”, afirmou Evilásio à Rádio Tribuna Bandnews FM.





Premiação a quem foi pódio





O concurso ainda elegia segundo e terceiro colocados, que levaram, respectivamente 500 e 300 reais. Veja abaixo os escolhidos. Você acha que foi justo o resultado?

Vencedor: "ET" ao lado da apresentadora Lorrane Cabral da TV Jangadeiro. Levou R$ 1000. Ele é da cidade de Martinópole

Segundo colocado é da cidade de Meruoca: levou R$ 500

Terceiro colocado é de Sobral: levou R$ 300

Fonte: Tribuna do Ceará