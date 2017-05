VÍDEO: CRUELDADE HUMANA: Adolescentes contam como estupraram menor grávida

Em depoimento prestado à Polícia do Piauí, três adolescentes que moram no Maranhão contaram friamente como estupraram uma menor de 15 anos grávida e relataram ainda como degolaram o namorado dela e jogaram o corpo dele no rio Parnaíba.





Minutos depois da meia noite do dia 4 deste mês, eles estavam vindo da cidade onde moram, em Benedito Leite (MA) quando avistaram uma moto debaixo da ponte em Uruçui (PI) e um casal nas proximidades. Era uma menor de 15 anos, grávida de seis meses, e o jovem Flaviano da Silva Marinho, de 19 anos, namorado dela.





Os três adolescentes se aproximaram e logo anunciaram que era um assalto. Tomaram os celulares do casal e um relógio de pulso de Flaviano e a carteira porta cédula. A menor implorou que eles não fizessem nenhuma maldades contra ela e o namorado e disse que estava grávida.





De nada adiantou. Dois adolescentes a estupraram na presença do namorado que estava amarrado com uma faca ameaçadora no pescoço. Mesmo depois de subtrair todos os pertences das vítimas e do cruel estupro, degolaram o rapaz e atiraram o corpo no rio Parnaíba.

Via Blog Marcos LimmaVídeo YouTube