Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira, dia 05, por volta das 13:30h, na BR-222, na subida da "Serra Grande", nas proximidades do hotel ''Cascata''. Os veículos envolvidos no sinistro foram: um caminhão Truck e uma careta rodotrem. O motorista do caminhão truck morreu no local do acidente.