VÍDEO: Homem tenta atropelar travestis, mas acaba colidindo e matando motociclista

O motorista avançou na contramão, atropelou o motociclista e fugiu sem prestar socorro. As cenas são chocantes.

Um vídeo flagrou um acidente fatal. Nas imagens, um motorista, que trafegava na contramão de uma rua de Fortaleza, se chocou com um motociclista, que acabou morrendo.





O condutor do carro, identificado como Vitor Carvalho Alves, 29 anos, fugiu do local. O acidente aconteceu no início do mês de abril, mas somente nesta sexta-feira (26) o motorista se apresentou à polícia.





No momento do acidente, ele estaria perseguindo duas travestis pelas ruas de Fortaleza, quando aconteceu a colisão fatal. O acidente ocorreu na Rua Antônio Augusto, Bairro Joaquim Távora. A versão de Vitor aponta que as travestis seriam amigas de uma prostituta que ele conhecia. Segundo ele, as travestis tentaram assaltá-lo e, por isso, ele reagiu dessa maneira.





A vítima, Auricélio Lima Vieira, 55 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Após a colisão, o motorista abandonou o carro em um supermercado. As câmeras de segurança flagraram o motorista chutando uma peruca para debaixo de outro veículo no estacionamento.





Veja todos os detalhes no vídeo do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT:

Videos,violência Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará