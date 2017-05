VÍDEO: Ladrão usa bilhete para anunciar assalto em lotérica de Camaragibe

Um homem tentou roubar uma casa lotérica em Camaragibe, no Grande Recife, nessa terça-feira (16). O suspeito fingiu ser um cliente e entregou uma bolsa e um bilhete à funcionária do caixa. No papel estava escrito: “Isto é um assalto. Mantenha a calma para ninguém se machucar, coloque o dinheiro no saco sem chamar atenção, senão morre todo mundo”. Toda ação foi registrada por câmeras de segurança e as imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (17).





Após ler o bilhete, a funcionária se desespera e grita pedindo socorro. O suspeito tenta pegar a bolsa e o bilhete, mas como não consegue foge [veja no vídeo abaixo]. O dono do estabelecimento prestou uma queixa na Delegacia de Camaragibe. Quem tiver alguma informação que possa ajudar na identificação do criminoso, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo telefone (81) 3421-9595.

Fonte: TV Jornal N10