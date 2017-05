O incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (3), por volta das 22h, em um mercantil localizado no Centro de Massapê.





Uma composição do Corpo de Bombeiros esteve no local, e conseguiu apagar as chamas. O comércio ficou parcialmente queimado. As causas do sinistro só a perícia poderá afirmar.

Com informações de Massapeceara