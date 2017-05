Vídeo mostra policial agredindo advogada na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza

Conforme SSPDS, o policial foi afastado e deve se apresentar no Quartel do Comando Geral nesta terça-feira (2).





Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste fim de semana mostra um Policial Militar (PM) dando um tapa no rosto de uma mulher, durante uma discussão, no calçadão da Avenida Beira Mar, em Fortaleza. (veja vídeo acima

Nas imagens, a mulher, que e advogada, aparece falando com dois policias e um deles grita com ela pedindo para falar baixo e, em seguida, ele agride a mulher. O policial também fala palavrões. O outro PM afasta a mulher e ela diz que vai embora, enquanto o policial que deu o tapa continua gritando e sai. A cena foi assistida por dezenas de pessoas que passavam pelo local. A advogada agredida se pronunciou em uma das postagens do Facebook que divulga o vídeo.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o policial foi afastado de suas funções e se apresentará no Quartel do Comando Geral (QCG) nesta terça-feira (2).





Em nota, a SSPDS ressalta que "não compactua com nenhum tipo de violência e não apoia ações excessivas por parte de seus servidores". Além disso, reforça "que a ação não condiz com a formação que os agentes das forças de segurança do Estado recebem e contraria o treinamento e orientações ofertados a estes profissionais".





A Secretaria "também orienta aos cidadãos que tiverem denúncias relativas à atuação policial ou presenciarem práticas abusivas por parte de agentes de segurança a formalizarem a queixa junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD), para que tais ações sejam devidamente investigadas".





De acordo a Controladoria Geral de Disciplina (CGD), será instaurado um procedimento disciplinar para apurar o fato divulgado e já foram realizadas diligências iniciais.





A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará também se manifestou por meio de nota. A entidade disse repudiar a atitude do policial militar "que, de forma truculenta, agrediu na noite de ontem (30/04) uma cidadã na Avenida Beira Mar". A OAB afirma ainda que irá acompanhar a apuração dos fatos e exigir a responsabilização do agressor.









Leia nota da SSPDS na íntegra:





''A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que não compactua com nenhum tipo de violência e não apoia ações excessivas por parte de seus servidores. O fato que aparece em vídeo, envolvendo um policial militar e uma mulher na Beira Mar, está sendo devidamente apurado. A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) também informa que o referido policial foi afastado de suas funções e que ele se apresentará no Quartel do Comando Geral (QCG), amanhã (02). A SSPDS reforça que a ação não condiz com a formação que os agentes das forças de segurança do Estado recebem e contraria o treinamento e orientações ofertados a estes profissionais.





A pasta também orienta aos cidadãos que tiverem denúncias relativas à atuação policial ou presenciarem práticas abusivas por parte de agentes de segurança a formalizarem a queixa junto à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD), para que tais ações sejam devidamente investigadas''

Vítima se pronunciou através de um comentário em uma postagem do Facebook (Foto: Facebook/ Reprodução)



Com informações do portal G1