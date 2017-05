VÍDEO: Multidão acompanha velório do cantor Belchior

Fãs do artista formam longas filas no Dragão do Mar para se despedir do músico.



O corpo do cantor Belchior está sendo velado nesta segunda-feira (1º), no Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza. No local, uma multidão marca presença para se despedir do artista. O corpo do cantor chegou ao local sob forte aplauso dos presentes. Inicialmente, o velório foi restrito à família. Somente por volta das 17hs, a cerimônia passou a ser aberta para a visitação do público.





O corpo de Belchior chegou a Fortaleza por volta de meio-dia e meia e foi trazido em cortejo em carro aberto pelo Corpo de Bombeiros para o Centro Dragão do Mar.





Antes de Fortaleza, o corpo do cantor passou por Sobral, no Norte do Estado, cidade natal do artista. Por lá, também houve velório aberto para o público. A cerimônia ocorreu no Teatro São João.





O corpo do cantor e compositor cearense Belchior será sepultado nesta terça-feira (2), às 9hs, no Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza. Belchior morreu na noite deste sábado (29), em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, aos 70 anos.





Um laudo preliminar aponta que Belchior morreu por conta do rompimento da artéria aorta, afirmou a delegada Raquel Schneider, que acompanha o caso no Rio Grande do Sul. A delegada conversou com um médico do Instituto Médico Legal (IML), sobre o exame.





Ainda segundo a delegada, o cantor morreu durante o sono e ouvindo música clássica. De acordo com uma familiar, Belchior não tinha problemas de saúde e devido a isto, não tinha medicação em casa. Conforme Raquel, a companheira de Belchior informou que o músico estava escutando música clássica em uma sala nos fundos da casa, quando se queixou de sentir frio e de dor nas costas. Belchior teria pedido um cobertor e disse para Edna que permaneceria no sofá da sala.





Em nota o governador Camilo Santana lamentou a morte do artista e declarou luto oficial de três dias. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do cantor e compositor cearense Belchior. Nascido em Sobral, foi um ícone da Música Popular Brasileira e um dos primeiros cantores nordestinos de MPB a se destacar no país, com mais de 20 discos gravados. O povo cearense enaltece sua história, agradece imensamente por tudo que fez e pelo legado que deixa para a arte do nosso Ceará e do Brasil. Que Deus conforte a família, amigos e fãs de Belchior".

Fonte: Cnews