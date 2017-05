Um homem que estava preso por ter cometido crimes de homicídio tentou fugir de uma forma estranha e mal cheirosa.





O fato ocorreu no Presídio de Hamaitá, no estado do Amazonas. O homem pensou que conseguiria sair pela privada abaixo, mas ficou entalado e se afogou nas fezes. Entretanto, conseguiu ser salvo a tempo e passa bem.





Veja o vídeo:

Fonte: Gazeta Play