VÍDEO: Sargento da PM aposentado é morto em tentativa de assalto

Cinco homens tentaram assaltar uma garagem de ônibus , houve troca de tiros e um sargento da reserva veio a óbito no local.

Por volta das 7 horas deste domingo (28) cinco homens fortemente armados tentaram assaltar uma garagem de uma empresa de ônibus, localizada na Rua das Palmas, 191 - Planalto Cidade Nova, Maracanaú, na ação, houve troca de tiros e um sargento da reserva foi atingido e morreu no local.





De acordo com informações da Polícia, sargento Isidoro, como era conhecido, estava no local e trocou tiro com os suspeitos, foi atingido no abdômen e veio a óbito. Na fuga, os homens ainda atiraram contra as câmeras de segurança, mas a ação foi toda registrada.

Com informações do Cnews