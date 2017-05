VIOLÊNCIA: BANDIDOS PRATICAM ASSALTOS EM SÉRIE EM SOBRAL

Bandidos estão brincando de fazer assaltos na cidade de Sobral!

Os assaltos aconteceram na tarde deste sábado (6). O primeiro roubo aconteceu a uma papelaria nas proximidades da Equilab Saúde. Durante o assalto os bandidos atiraram na perna de um cliente, ele foi socorrido para o hospital Santa Casa e passa bem. O segundo roubo foi registrado no armazém do Sr. Mundico, na Rua Desembargador Moreira da Rocha. No segundo assalto os bandidos roubaram todo o apurado do estabelecimento e um cordão de ouro. O terceiro e último assalto ocorreu em um estabelecimento comercial em frente a Mega Macavi. No último assalto, um dos bandidos esqueceu o revólver em cima do balção, um popular pegou o revólver e apontou para o assaltante, que fugiu junto com seu comparsa. O cidadão que pegou a arma acionou a Polícia e fez a entrega da arma.



Ressalta-se que a PM realizou diligências e conseguiu localizar a casa de um dos suspeitos, que fugiu ao avistar a composição policial. Parte dos produtos roubados foi recuperado.