VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA HOMEM BALEADO NO BAIRRO EXPECTATIVA

Márcio de Lima dos Santos, 32, anos, natural de Sobral, morreu na tarde desta quarta-feira (10) em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral. Márcio foi atingido com vários tiros na manhã de hoje no bairro Expectativa. A vítima foi socorrida para o hospital, infelizmente não resistiu ao ferimento e morreu.





A PM foi acionada, realizou diligências, mas os acusados não foram localizados.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o crime.