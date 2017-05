VIOLÊNCIA SEM FIM: DESABAFO DE UM CIDADÃO QUE FOI VÍTIMA DE ASSALTO EM SOBRAL

O assalto aconteceu na manhã deste domingo (14), por volta das 10h, na Rua rua Jornalista Vicente Loiola, bairro Campo dos Velhos.

Veja à íntegra o desabafo do internauta:

"Meus amigos. Infelizmente, hoje fui vitima da violência desenfreada que assola nossa amada cidade de Sobral. Ao chegar em minha residência por volta de 10:11 da manhã fui abordado por um elemento em uma moto CG cor preta com rodas de liga leve e com arma em punho (Revolver calibre 32 oxidado) que me assaltou e levou minha carteira com todos os meus documentos (Identidade, CNH, titulo e cartão do cpf) e algum dinheiro que havia e a chave do meu carro. Pedi pro pilantra que por favor não levasse os documentos e no desespero do mesmo ele acabou se confundido e jogando os meus cartões de banco no chão. Peço por favor que quem encontrar os meus documentos e a chave do meu carro. Uma chave da FIAT com chaveiro de gancho e um pequeno canivete vermelho, entre em contato comigo no numero. (88) 9.9710.8469 que será bem gratificado. No mais, fica o alerta para que a população de bem de nossa cidade fique alerta para os assaltos. Meu nome completo é DAVID MENDES DE SOUSA e volto a pedir encarecidamente que quem encontrou algum dos meus documentos, por favor, entre em contato!









próximo a escola de natação da "Tia Edite"."