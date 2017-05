VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: JOVEM É LESIONADO A BALA NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

Um jovem ainda não identificado pela nossa reportagem foi lesionado a bala no início da noite desta quarta - feira, dia 24, na rua São Francisco, no Conjunto Santo Antônio (próximo ao Mini estádio). A vitima estava na calçada de sua casa, quando foi abordado por elementos que sem nenhuma discussão efetuaram disparos em sua direção. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima para o hospital Santa Casa. A polícia está a procura dos acusados da tentativa de homicídio.





Com informações do O Sobralense

Foto ilustrativa