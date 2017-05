VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: MAIS UM JOVEM É EXECUTADO A BALA

O homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (22), por volta das 20:30h, no bairro Parque Silvana.





Três indivíduos em duas motocicletas chegaram na Rua da Consolação, sacaram as armas e efetuaram uma rajada de balas, alvejando e ceifando a vida do jovem identificado por Charles. O jovem ainda correu e adentrou uma residência, infelizmente não conseguiu se esquivar dos criminosos. Uma Senhora de 86 anos foi alvejada no pescoço de raspão, foi socorrida pelo SAMU para o hospital Santa Casa.



A vítima residia no bairro Paraíso das Flores.





As Policiais Civil e Militar estiveram no local do crime. Viaturas da PM estão realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.





A Perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML.





Mais detalhes em breve.