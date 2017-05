O acidente aconteceu na manhã desta segunda (15), por volta das 10h, na Av. Pericentral, nas proximidades da mercearia do "Miron".





O VLT se envolveu no acidente com uma motocicleta, que era conduzida pelo Sr. Mascilon, que reside no bairro Pedrinhas. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima para o hospital Santa Casa.





O Sr. Mascilon sofreu várias e escoriações e passa bem.

Com informações de Maxwell Freitas