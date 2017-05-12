VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA SEXTA (12)

O Sine/IDT está localizado no Vapt Vupt, na Rua Cel. José Silvestre, 201, Centro. Telefone: (88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) 1
AUXILIAR DE COSTUREIRA 1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 1
AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD) 5
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) 20
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (MASCULINO) 500
AÇOUGUEIRO 1
COBRADOR INTERNO (PCD) 2
CONSULTOR DE VENDAS 2
CORTADOR DE ROUPAS 1
COZINHEIRO NO SERVIÇO DOMÉSTICO 1
DEGUSTADOR DE CAFÉ (PCD) 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
FORNEIRO (OLARIA) 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 2
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
OPERADOR DE COMPUTADOR 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 7
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 1
SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO 1
TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO
VENDEDOR PORTA A PORTA 1
VENDEDOR PRACISTA 3
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