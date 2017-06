35 mil cearenses serão beneficiados com liberação do IR

R$ 74 milhões serão disponibilizados e valor será depositado dia 18.

O primeiro lote de restituição do imposto de renda 2017 vai liberar mais de R$ 74.596.600. De acordo com a Receita Federal, 35 mil cearenses serão beneficiados pelas declarações feitas este ano. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal a partir das 9h desta quinta-feira (8), e o valor será depositado em 16 de junho.





Por lei, idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou com alguma doença grave têm prioridade na restituição neste primeiro lote.





Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146.





Quem não entregou a declaração do IRPF 2017 dentro do prazo poderá fazê-lo a partir de terça-feira (2), mas já estará sujeito a multa de 1% do imposto devido, limitada a 20%, ou o mínimo de R$ 165,74. Em todo o Brasil, R$ 3 bilhão serão transferidos a 1.636.218 contribuintes.