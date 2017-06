80 mil bolsas de estudo estão disponíveis em todo o Brasil

Sem pesar no orçamento, bolsa de estudo é a saída para quem deseja estudar em instituições privadas.

Os estudos abrem portas para diversas oportunidades, possibilita o aprendizado a partir do conhecimento básico até a formação em áreas específicas, e é essencial para quem deseja ter um futuro promissor. Por isso, a importância de investir em uma sólida formação acadêmica desde cedo é a melhor alternativa.





Àqueles que desejam ingressar no ensino básico ou superior e se qualificar, mas não têm condições de custear uma mensalidade total em instituições da rede privada, devem ficar atentos! O Mais Bolsas, programa de incentivo a educação no Brasil, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2017.





Nesta edição, serão ofertadas mais de 80 mil bolsas de estudo parciais, com descontos de até 50% sobre o valor total das mensalidades, nas 10 mil instituições parceiras do programa, credenciadas pelo MEC.





No portal Mais Bolsas é possível realizar a inscrição de forma gratuita e totalmente simplificada. Mais informações podem ser obtidas por meio do SAC, chat, redes sociais ou Central de Atendimento, nos telefones 4007-2209, para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 002 5854, para as demais localidades.