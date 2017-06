A CIDADE DE SOBRAL ESTÁ ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o Parque Mucambinho. A iluminação pública no local é inexistente. A população sofre com a escuridão e a violência no local.





Veja a denúncia na íntegra:

"Estou enviando essas fotos novamente do abandono da prefeitura com o Parque do Mucambinho, pois já são vários meses com a luz queimada e nada da prefeitura providenciar. A população aqui do bairro já está cansada com isso."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter