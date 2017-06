A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PROCURA O ACUSADO DE EXECUTAR O JOVEM "VITIM"

A Polícia Civil de Sobral abriu inquérito policial para apurar a morte do jovem Paulo Victor Fernandes de Lima, 17 anos, morto com tiros de revolver na madrugada do último domingo (18), na estrada que liga Sobral a Meruoca.

Acusado: Wesley

O Delegado que investiga o caso ouviu o depoimento de várias testemunhas, e principalmente, de uma jovem que presenciou o crime, onde narrou com riquezas de detalhes como aconteceu o crime. A família não tem mais nenhuma dúvida de que o autor do crime é um indivíduo identificado por Wesley, que mora na Vila Recanto. O acusado está foragido. De acordo com informações da família, os motivos estão ligados a crime passional, uma vez que a ex-namorada do acusado havia rompido o relacionamento e estava convivendo com a vítima.





Com o objetivo de se vingar da ex-namorada, o acusado ao se encontrar com a vítima, sacou de uma arma de fogo e acabou matando o jovem. O presidente do inquérito policial, com base nos depoimentos das testemunhas e nos fortes indícios que apontam para Wesley como o principal responsável pela morte do rapaz, deverá pedir a prisão preventiva como garantia da ordem pública.





Fonte: Sobral na Mídia com Olivando Alves.