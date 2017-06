A VIOLÊNCIA PARECE NÃO TER FIM NA CIDADE DE SOBRAL

Albergado pratica assalto a duas jovens na praça do Bosque. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (16).

Um albergado identificado por Joelson Sousa Costa, de alcunha ''Bil'', 26 anos, foi preso na manhã de hoje, dia 16, no bairro Alto do Cristo.





De acordo com informações repassadas pela polícia, ''Bil'' praticou um assalto a duas jovens na praça do bosque, no centro da cidade de Sobral. Segundo ainda informações, ele assaltou após sair da casa de albergado, onde passou a noite.





O acusado foi conduzido para a Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais.





Com informações do portal O Sobralense