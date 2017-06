O acidente aconteceu na rua Cel. José Sabóia, no Centro de Sobral, por volta das 17h desta quinta-feira (8).





Um ciclista que transitava na contramão de direção colidiu em uma L200 Triton. O ciclista sofreu várias escoriações e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.





O condutor do veículo ficou no local, aguardando a chegada do socorro.





