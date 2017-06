Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara começa operar dia 24

Dois anos e seis meses, inúmeras reuniões e audiências públicas. Esse foi o tempo que levou para que o Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara deixasse de ser apenas uma obra. O anuncio foi feito nesta semana pela Companhia Aérea Gol, após a homologação do equipamento pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).





A operacionalidade do aeroporto só foi possível graças ao esforço conjunto do Presidente do Senado, Sen. Eunício Oliveira (PMDB/CE), e do Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que desde que assumiu uma cadeira na Câmara vem atuando de forma contundente junto ao Governo Federal para viabilizar a conclusão das obras e a instalação dos equipamentos.





“Esse é uma das maiores conquistas para economia do Ceará. A chegada do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara vai gerar um impacto positivo em nossa economia, não somente da região, pois além de promover a geração de emprego e renda, deverá atrair investidores ao nosso Estado”, destacou Moses Rodrigues.





Desde 2015, o parlamentar sobralense vem se reunindo com representantes da ANAC e com o Ministro da Secretaria de Aviação Civil. O aeroporto de Jijoca de Jericoacoara está localizado no município de Cruz, a 240 km de Fortaleza. Com investimento da ordem de R$ 47 milhões, o equipamento possui a segunda maior pista do Estado, com 2,2 mil metros de extensão e capacidade para receber 1200 voos por ano.









Audiência Pública em Sobral