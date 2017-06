Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara começa operar dia 24

Dois anos e seis meses, inúmeras reuniões e audiências públicas. Esse foi o tempo que levou para que o Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara deixasse de ser apenas uma obra. O anuncio foi feito nesta semana pela Companhia Aérea Gol, após a homologação do equipamento pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

“Esse é uma das maiores conquistas para economia do Ceará. A chegada do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara vai gerar um impacto positivo em nossa economia, não somente da região, pois além de promover a geração de emprego e renda, deverá atrair investidores ao nosso Estado”, destacou Moses Rodrigues.





Desde 2015, o parlamentar sobralense vem se reunindo com representantes da ANAC e com o Ministro da Secretaria de Aviação Civil. O aeroporto de Jijoca de Jericoacoara está localizado no município de Cruz, a 240 km de Fortaleza. Com investimento da ordem de R$ 47 milhões, o equipamento possui a segunda maior pista do Estado, com 2,2 mil metros de extensão e capacidade para receber 1200 voos por ano.





Audiência Pública em Sobral

No dia 27 de agosto de 2015, técnicos da ANAC que participaram de uma Audiência Pública no município de Sobral para tratar dos aeroportos de Sobral e de Jijoca de Jericoacoara. O encontro, tensionado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues, reuniu representantes das prefeituras dos dois municípios, deputados estaduais, vereadores, representantes da Federação das Indústrias, da CDL, e membros da sociedade civil, associações e organizações não governamentais.