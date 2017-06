AGENTES PENITENCIÁRIOS DE SOBRAL EVITAM FUGA NA CADEIA PÚBLICA

Os agentes penitenciários ao fazerem vistoria "bate grade" na TRANCA, cela 04, foi encontrado a grade já serrada para tentativa de fuga, nessa cela estavam os internos que tentaram fugir na quarta-feira (7), também após serrarem as grades.





Foi encontrado próximo ao portão da unidade uma quantidade de uma substância análoga a maconha, junto a um celular e carregador, certamente para que presos que fazem a limpeza conseguisse resgatar posteriormente.





Essas são ações rotineiras dos Agentes lotados na CP SOBRAL, sempre atentos ao que se passa no interior da unidade, esbarra na falha da estrutura da unidade que coopera com as fugas e entrada de materiais ilícitos.





A fuga foi evitada no último domingo (11).





Equipe A: Lima, Campelo, Peixoto e Nando e Ronaldo como apoio.





Fonte: Sobral 24 horas