Aplicativo concorrente do Uber começa a funcionar em Fortaleza

Entre os diferenciais, está o serviço de mototáxi e a ausência de tarifas dinâmicas.

O aplicativo paraense Yet Go, criado para concorrer diretamente com o Uber e taxis convencionais, chega a Fortaleza com promoções e novidades para conquistar o público cearense. Além dos carros convencionais, a empresa oferece serviço de mototáxi com preços mais acessíveis.





A startup foi desenvolvida em Belém, (PA) e lançada em novembro de 2016. Atualmente, são quase 500 mil usuários e 30 mil motoristas cadastrados no País. Em Fortaleza, cerca de 1000 usuários e 500 motoristas já estão utilizando a nova opção de mobilidade urbana.





Para conquistar os cearenses, o aplicativo oferece preços mais populares do que os da concorrência. A tarifa cobrada é de R$ 1,70 em carro comum e R$ 2,00 em carro de luxo por quilômetro percorrido. O preço base é R$ 3,00.









O novo aplicativo também aposta em promoções. Diferente do Uber, não há tarifa dinâmica, não possui taxa de cobrança para cancelamento e mantém o preço fixo do quilômetro rodado. Os motoristas também têm benefícios como isenção da taxa de pagamento no primeiro mês e convênio com direito a desconto em alguns postos de combustíveis da cidade.





Tanto para veículos quanto para motos, o motorista precisa atender a alguns requisitos da empresa como apresentar o 'nada consta', para garantir a segurança dos usuários.