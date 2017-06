Balanço final aponta que Ceará teve fim de semana sangrento com 66 pessoas mortas

O balanço final do último fim de semana registrou 66 mortes violentas no estado do Ceará. Entre a última sexta-feira (2) e o começo da madrugada de segunda (5), foram contabilizados pelas autoridades policiais 56 casos de homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte, os Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). Além disso, 10 pessoas morreram em acidentes de trânsito.





Em Fortaleza, a Polícia fez o registro de 20 casos de homicídios nos seguintes bairros: Parque Santa Rosa, Jardim das Oliveiras, Lagamar, Sapiranga-Coité, Conjunto José Walter, Praia do Futuro, Vila Manoel Sátiro, Dias Macedo, Maraponga, Conjunto Ceará (2 casos), Granja Lisboa, Barroso, Dionísio Torres, Tauape, Jardim Iracema, Papicu, Cidade dos Funcionários, Presidente Kennedy e Canindezinho.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 15 homicídios nos seguintes Municípios: Aquiraz (6), Maracanaú (4 casos), Horizonte (2 casos), Pacajus, Caucaia e São Gonçalo do Amarante.





Sertão





No Interior Sul, 13 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2 casos), Senador Pompeu (2), Crato, Acopiara, Aracati, Campos Sales, Solonópole, Quixadá, Icó, Lavras da Mangabeira e Aiuaba.





No Interior Norte, foram registrados oito homicídios nos seguintes Municípios: Monsenhor Tabosa, Forquilha, Sobral, Aratuba, Tururu, Amontada, Aracoiaba e Bela Cruz.





Acidentes