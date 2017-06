Balanço parcial registra 54 assassinatos no Ceará no feriadão de Corpus Christi

Entre quinta-feira e o domingo, a Grande Fortaleza registrou 29 homicídios e o interior 25 casos. Entre os crimes, três casos de latrocínio (roubo seguido de morte).

Dois homens com idades de 18 e 27 anos, foram mortos, a tiros, na tarde de domingo (18), em meio a um tiroteio em um condomínio residencial no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Maílton Felipe da Silva, 27; e Wesley Alves de Sousa, 18, estão entre as 54 pessoas assassinadas no Ceará no feriadão de Corpus Christi.





Entre a quinta-feira (15) e o começo da madrugada desta segunda (19), a Polícia registrou 14 assassinatos na Capital cearense, 15 na Região Metropolitana de Fortaleza, 17 no Interior Sul e mais oito no Interior Norte, totalizando 54 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CLIs). O número, no entanto, ainda é parcial e pode crescer com o fechamento das estatísticas dos organismos da Segurança Pública nesta segunda-feira (19).





Mortes





Em Fortaleza, 14 pessoas foram assassinadas nos quatro dias nos seguintes bairros: Jardim América (2), Bonsucesso (2), Barra do Ceará, Autran Nunes, Cidade dos Funcionários, Mondubim, Messejana, Genibaú, Passaré, Parque São José, Vila Velha e Papicu.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 15 assassinatos nos quatro dias, nos seguintes Municípios: Caucaia (5), Maranguape (3), Horizonte (2) São Gonçalo do Amarante, Itaitinga, Pacajus, Maracanaú e Eusébio.





Interior





No Interior Sul, foram 17 homicídios nos municípios a seguir: Crato (3), Juazeiro do Norte (2), Limoeiro do Norte (2), Pedra Branca (2), Milagres, Fortim, Irapuan Pinheiro, Quixeré, Mombaça, Tabuleiro do Norte, Russas e Solonópole.





A região Interior Norte foi a que apresentou a menor taxa de homicídios no período do feriadão, com apenas oito registros de assassinatos nos seguintes Municípios: São Benedito, Itapajé, Sobral, São Luís do Curu, Marco, Cruz, Boa Viagem e Miraíma.





Já os casos de acidentes de trânsito as estatísticas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) serão divulgadas somente nesta segunda-feira.





Acidentes





Um dos desastres ocorridos no feriadão aconteceu às 19h30 de sábado último (17), na rodovia estadual CE-187, na localidade de Badarro, zona rural do Município de Quiterianópolis (a 397Km de Fortaleza), quando de uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta, causando a morte de duas pessoas.





As vítimas fatais foram identificadas como Domingos Miranda da Silva, 58 anos, ciclista; e Júnior Alves Pereira, 21, piloto da moto. Um terceiro homem, garupeiro da moto, ficou gravemente ferido e está hospitalizado. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do estado do Ceará (Pefoce) da cidade de Tauá.





E no começo da manhã desta segunda-feira (19), outro acidente deixou uma pessoa morta na estrada que liga o Distrito de Palestina à cidade de Mauriti, na zona Sul do Estado (a 507Km de Fortaleza).